“البنك الدولي” يعين مديرًا إقليميًا جديدًا لدول الخليج

قرَّرت مجموعة البنك الدولي، تعيين عصام أبو سليمان، مديرًا إقليميًا جديدًا لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مشيرة إلى أن المدير الجديد باشر عمله اعتبارًا من الـ 1 من آب/أغسطس 2018.

وذكر بيان للمجموعة، أن أبو سليمان (لبناني الجنسية) انضم إلى البنك الدولي عام 1989، فيما كان آخر منصب شغله هو مدير مكتب البنك الدولي في كولومبيا، لافتًا إلى أنه تسلم موقعه الجديد خلفًا للسوداني نادر عبد اللطيف محمد.

يشار إلى أن أبو سليمان بدأ مسيرته في البنك الدولي، بإدارة القروض، إذ شغل مناصب في مختلف وحدات البنك، بما في ذلك رئيس الاستشارات المالية والأعمال المصرفية في إدارة الخزانة بالبنك الدولي، ومسؤول الاستثمار الرئيس في قسم إدارة الأعمال المصرفية والديون.

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن أبو سليمان، خرّيج برنامج الإدارة التنفيذية لجامعة هارفارد، ويحمل درجة الماجستير في التمويل والاستثمار من جامعة جورج واشنطن، إضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة من الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو محلل مالي معتمد (CFA).