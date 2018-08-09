تنفيذًا للعقوبات الأمريكية.. العراق يوقف التحويلات المالية مع إيران

أوقف العراق تحويلاته المالية مع إيران تنفيذًا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فيما بدأ بتنشيط مباحثاته مع السعودية والكويت للحصول على مصادر جديدة للطاقة الكهربائية، بعد توقف الإمدادات الإيرانية.

ويقول مظهر محمد، مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات لصحيفة “المدى” البغدادية اليوم الخميس، إن “الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جرّاء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران”، مشيرًا إلى أن “تلك البدائل ستقلل من حجم الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية”.

وأضاف محمد، أن “العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستنعكس سلبًا على حجم النشاط التجاري بين طهران وبغداد”، مؤكدًا في الوقت ذاته “توقف التحويلات المالية بين البلدين”.

وكانت الخزانة الأمريكية، ألزمت المصارف العراقية بوقف تعاملاتها مع المصارف الإيرانية، وهددت بتجميد أموال تلك المصارف والبنوك في حال التعامل مع إيران ووضعها في القائمة السوداء.

وبحسب محمد، فإن “الحكومة العراقية ستتّجه صوب دول الخليج وتحديدًا المملكة العربية السعودية والكويت لتعويض حاجتها من الطاقة مع الاعتماد على تطوير صناعة الغاز والكهرباء محليًا”.

ردود فعل متباينة

وتباينت ردود فعل الجهات السياسية في العراق إزاء العقوبات المفروضة على إيران ما بين القبول والرفض والتحذير.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن العراق “ضد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، ولا نتفاعل ولا نتعاطف معها، لكننا سنلتزم بها لأننا لا نريد أن نعرض مصالح العراقيين للخطر”.

فيما قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، إن العراق يرفض مبدأ الحصار على أي دولة والذي سيلحق الضرر بالدرجة الأساس على الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية.

كما رفضت غالبية القوى السياسية في العراق خاصة الشيعية منها والفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي تلك العقوبات، وطالبت الحكومة العراقية بعدم التفاعل معها.

بدوره أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيغيرفان بارزاني، أن موقف حكومته تجاه العقوبات الأمريكية على إيران سيكون في إطار الموقف العراقي، خاصة وأن العقوبات الأمريكية على إيران ليست واضحة المعالم بعد.