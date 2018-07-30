مصر تبرم اتفاقًا مع الإمارات حول هيكلة ودائع بقيمة 4 مليارات دولار

أبرم البنك المركزي المصري، اتفاقًا مع الإمارات العربية المتحدة يقضي بهيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كان البنك المصري حصل عليها عامي 2013 و2015.

وينص الاتفاق الجديد وفق ما أوردته صحيفة “مال” المصرية، على زيادة آجال استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار، كان قد حصل عليها المركزي المصري في 2013، بأجل 5 سنوات (بدون فائدة)، تستحق تموز/ يوليو الجاري، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة؛ الأولى بمليار دولار لأجل 3 سنوات مقبلة، مقابل عائد سنوي 3%، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى تموز/ يوليو 2023، ويرتفع العائد عليها إلى 3.5%.

الوديعة الثانية

وتناول الاتفاق كذلك، إعادة هيكلة الوديعة الثانية، بقيمة ملياري دولار، كانت الإمارات قدمتها في 2015، بفائدة ثابتة 2.5 % ومستحقة السداد على 3 شرائح متساوية، بواقع 666.67 مليون دولار في الفترة بين 2018 – 2020.

وذكرت الصحيفة المصرية، أن الإمارات وافقت على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى حتى نيسان/ أبريل 2021، بدلًا من نيسان/ أبريل 2018، مقابل زيادة الفائدة إلى 3.5%، فيما تم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين، كما هو في 2019 و2020 بفائدة سنوية 2.5%.

ويبلغ الرصيد القائم من ودائع الإمارات لدى المركزي المصري، نحو 5.9 مليار دولار، وتمتد آجال سدادها حتى النصف الثاني من 2023.

وعانت مصر من نقص النقد الأجنبي بعد أحداث يناير عام 2011، إلا أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2018، مقابل 31.305 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2017.