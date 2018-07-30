سلطنة عمان.. بنكا “الوطني العماني” و”ظفار” يبدآن محادثات اندماج  

بدأ البنك “الوطني العماني”، اليوم الاثنين، مفاوضات حول عملية اندماج محتملة مع بنك ظفار، لإنشاء كيان جديد قد تصل أصوله المالية إلى 20 مليار دولار.

وقال البنكان المدرجان في بورصة مسقط للأوراق المالية في بيان مشترك للبورصة، إن “إتمام عملية الاندماج مرهونة بالحصول على الموافقات النهائية من مجلسي إدارة البنكين، والمساهمين، وأصحاب المصلحة، والجهات الرقابية”.

ويبلغ رأس مال “الوطني” الذي تأسس عام 1973 نحو 162.6 مليون ريال بما يعادل 422.5 مليون دولار، وبإجمالي أصول سجلت 3.4 مليار ريال نحو 8.8 مليار دولار في الشهر الماضي، فيما يبلغ رأس مال “ظفار العماني” الذي تأسس عام 1990، نحو 243.8 مليون ريال (633.6 مليون دولار)، بإجمالي أصول سجلت 4.23 مليار ريال (11 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.