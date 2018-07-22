ارتفاع تدريجي للطلب على قروض الشركات في الإمارات

أظهر مسح لمصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، أن الطلب على قروض الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع بشكل متوسط في الربع الثاني من العام، بينما تعافى الطلب على القروض الشخصية قليلًا بعدما هبط في الربع السابق.

وارتفع مؤشر صافي إقراض الشركات، محسوبًا على أساس النسبة المرجحة للمستجيبين الذين أفادوا بزيادة الطلب مخصومًا منها من أفادوا بتراجع الطلب، إلى زائد 11.8 في الربع الثاني من زائد 4.6 في الربع الأول.

وفي الربع الحالي، يتوقّع المستجيبون أن يرتفع المؤشر إلى زائد 16.3، بينما يعتقدون أن معايير الإقراض ستشهد مزيدًا من التشدد، بحسب المركزي.