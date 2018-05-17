“التجاري القطري” يبدأ تسويق أول سندات عامة منذ “المقاطعة”

أظهرت وثيقة من أحد البنوك، التي تقود عملية إصدار سندات للبنك التجاري القطري، أن الأخير حدد السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 237.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثاتبة والمتغيرة للإصدار المزمع طرحه بالدولار الأمريكي.

وفي حالة المضي قدمًا في العملية فإنها ستصبح أول إصدار سندات عام لبنك قطري منذ اندلاع أزمة مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر لقطر في يونيو/حزيران من العام الماضي.

ويتولى ترتيب العملية “بنك أوف أمريكا- ميريل لينش” و”الخليجي” و”باركليز” و”كيو.ان.بي كابيتال” وبنك “ستاندرد تشتارترد” و”ويلز فارجو”.

والإصدار بالحجم القياسي – ما يعني عادة أنه لن يقل عن 500 مليون دولار – ومن المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم الخميس حسبما أظهرته الوثيقة.