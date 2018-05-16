استقالة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري السعودي

قال البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث حجم الأصول، اليوم الأربعاء، إن رئيسه التنفيذي محمد الغامدي استقال وقالت مصادر مطلعة لرويترز إنه سيصبح رئيس مجلس الإدارة المعين.

وقال البنك في بيان، إن فيصل بن عمر السقاف سيحل محله لتولي مهام الرئيس التنفيذي، وكان السقاف يشغل منصب رئيس المجموعة الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالبنك الأهلي التجاري.

وقالت نفس المصادر، إن من المتوقع أن يصبح السقاف الرئيس التنفيذي للبنك بصفة دائمة فور استكمال الإجراءات الرسمية، وقال أحد المصادر إن هذه التنقلات عادية.

ولم يرد البنك الأهلي التجاري على طلب للتعقيب.

وكان البنك قد عيّن الغامدي، الذي يشغل أيضًا منصب عضو مجلس معهد التمويل الدولي ورئيس مجلس إدارة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، في 2013.

ويشغل منصور الميمان رئيس مجلس الإدارة الحالي في البنك الأهلي التجاري ذلك المنصب منذ 2013.

زيادة في رأسمال البنك

وفي سياق منفصل قال البنك اليوم الأربعاء إن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأسمال البنك عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) عبر إصدار أسهم منحة.

وقال البنك إنه سيزيد رأس المال إلى 30 مليار ريال من حساب الأرباح المتبقية عن طريق إصدار سهم إضافي لكل سهمين في حوزة المساهمين، مضيفًا أن هذا يخضع لموافقة الجمعية العمومية والسلطات.

ولا يجري جمع أي مال من المساهمين الذين سيحصلون على الأسهم الجديدة دون مقابل، لكن الخطوة وسيلة محاسبية لتعزيز رأسمال البنك وبالتالي دعم الإقراض مستقبلًا.

وقال البنك في بيان: “تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك، والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة”.

وتتطلّع بنوك المملكة للفرص النابعة من الإصلاحات الحكومية المرتقبة مثل خصخصة الأصول المملوكة للدولة ورفع الحظر الذي كان مفروضًا على قيادة النساء السيارات.