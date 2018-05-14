“بلومبيرغ”: “غولدمان ساش” يسعى لإبرام صفقة استثمار ضخمة في السعودية

كشف مسؤول في بنك “غولدمان ساش” الأمريكي، عن أن البنك تقدم بعرض إلى مؤسسة حكومية سعودية، بهدف إبرام صفقة استثمارية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي ينتظر فيه الرد على العرض، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وحسب “بلومبيرغ”، قال وسيم يونان الرئيس التنفيذي للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “نحن مهتمون باستثمار أموالنا في المنطقة سواء على شكل قروض أو شراكة أسهم، وسنستمر في اقتناص الفرص ولذلك قمنا بتقديم عرض واحد على الأقل لمؤسسة حكومية سعودية بمليارات الدولارات.”

وأشارت الوكالة إلى أن “يونان لم يفصح عن طبيعة الصفقة أو اسم المؤسسة السعودية”، لافتا إلى أن “البنك وهو من أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية ينتظر ردًا”.

وأفادت في تقرير صدر من الرياض، بأن “بنك غولدمان ساش قام بتعزيز مركزه المالي في السعودية بالآونة الأخيرة، وأنه يواصل تلك الخطط لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تنشأ في إطار رؤية 2030″.

ونقلت “بلومبيرغ” عن الرئيس التنفيذي للبنك لويد بلانكفين، قوله إن “البنك يعتزم مضاعفة استثماراته بالسعودية، في حين قام بزيادة عدد الموظفين في فروعه بالمملكة بشكل كبير في الفترة الأخيرة ضمن خططه التوسعية”.