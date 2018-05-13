مصر تطرح سندات حكومية بقيمة 15.2 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن طرح أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تقدر بـ15.2 مليار جنيه، للتغلب على عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي أن قيمة الطرح الأول من تلك الأذونات بلغت 7.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وكانت وزارة المالية كشفت مؤخرًا عن عزمها طرح أكبر معدل لسندات دولية على مدار السنوات الماضية، بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وطرحت مصر سندات باليورو مؤخرًا بقيمة 2.46 مليار دولار، كما طرحت في فبراير الماضي سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أيضًا.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في الـ3 من نوفمبر 2016.

وقدرت وكالة “فيتش”، للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.