بنوك سعودية تخطط لسندات دولارية رغم وفرة السيولة

قالت مصادر مصرفية، إن ما لا يقل عن 3 بنوك تجارية في السعودية تستعد لإصدارات سندات بالدولار الأمريكي، فيما سيكون أول مبيعات ديون بالعملة الصعبة تقوم بها بنوك سعودية في عدة سنوات.

ترغب البنوك في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مستويات رأس المال، لكنها لا تتعجل جمع النقود؛ نظرًا لاستمرار وفرة السيولة الناجمة عن بطء نمو الائتمان وتراخي قيود الإنفاق العام.

كما أن اعتماد المملكة المتزايد على إصدارات السندات الدولية، يوفر مزيدًا من السيولة المتاحة لدى البنوك المحلية.

وقال 4 مصرفيين، إن “بنك الرياض”، رابع أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، فوض بنوكًا لبيع سندات دولارية.

وقال مصدران، إن “البنك الأهلي التجاري”، أكبر بنك سعودي، يجهز الوثائق قبل إصدار محتمل.

وقال 4 مصادر، إن مجموعة “سامبا” المالية، ثالث أكبر بنك، تعمل مع “سيتي غروب” على بيع سندات محتمل بالدولار الأمريكي.

ولم يرد أي من البنوك السعودية الثلاثة على طلبات للتعقيب. وأحجم “سيتي غروب” عن التعليق.