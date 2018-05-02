المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة مستقرة

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مستقرة اليوم الأربعاء، وعبًر عن الثقة بأن زيادة في التضخم مؤخرًا قربته من مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي ستستمر، وهو ما يجعله في مسار نحو زيادة تكاليف الاقتراض في يونيو حزيران.

وهوّنت اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي أيضًا من شأن تباطؤ في الآونة الأخيرة في النمو الاقتصادي ونمو الوظائف، قائلة إن النشاط ينمو بوتيرة معتدلة وإن مكاسب الوظائف، بشكل عام، كانت قوية في الأشهر القليلة الماضية.

وفي بيان في ختام اجتماع استمر يومين قال مجلس الاحتياطي، إن التضخم “تحرك مقتربًا” من مستواه المستهدف وإنه “على أساس 12 شهرًا من المتوقع أن يسير قرب المستوى الذي تستهدفه اللجنة والبالغ 2 بالمئة، في الأجل المتوسط”.

وقرار مجلس الاحتياطي إبقاء سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50 بالمئة و1.75 بالمئة جرى اتخاذه بالإجماع. وكان المستثمرون قد استبعدوا زيادة أخرى في هذا الاجتماع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس آذار.