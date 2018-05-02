“أبوظبي الأول” يعين مسؤولًا سابقًا في بنك قطر الوطني رئيسًا لأنشطته السعودية

قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول اليوم الأربعاء، إنه عين ليث الشيبان المسؤول التنفيذي السابق لدى بنك قطر الوطني رئيسًا لأنشطته السعودية.

وقال البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشيبان عُين رئيسًا تنفيذيًا لوحدته الجديدة للخدمات المصرفية التجارية في السعودية.

وكان الشيبان رئيسًا لوحدة بنك قطر الوطني في المملكة سابقًا.

وجعل بنك أبوظبي الأول، الذي نشأ من اندماج العام الماضي بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، المملكة إحدى أولوياته للتوسع.

وفي الأشهر الأخيرة، حصل البنك على تراخيص، لمزاولة الأنشطة المصرفية التجارية والاستثمارية من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وأبوظبي الأول واحد من ثمانية بنوك أجنبية، ستقدم قرضًا تجسيريًا بقيمة 2.6 مليار دولار إلى شركة الكهرباء السعودية، التي تسيطر عليها الحكومة.

وعلق بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول، العام الماضي خططًا للربط مع شبكة مدفوعات بين البنوك السعودية، نتيجة للنزاع الذي نشب بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر.