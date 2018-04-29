مسؤول أمريكي يتعهد بإعادة علاقات المصارف بين بلاده والسودان

تعهد مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينغسلي، خلال لقائه وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي اليوم الأحد، بإعادة علاقات المصارف الأمريكية والسودانية.

ووعد بيلينغسلي بحسب بيان وزارة المالية السودانية، حكومة الخرطوم بحث المصارف في بلاده على فتح فروع لها بالسودان، والإعفاء من الديون.

ووصل بيلينغسلي إلى السودان، في وقت سابق اليوم الأحد، ضمن وفد من الكونغرس الأمريكي، في زيارة تستغرق 3 أيام.

ودعا المسؤول الأمريكي الحكومة السودانية إلى إحراز مزيد من التقدم في الحريات وحقوق الإنسان، وبناء علاقات طبيعية مع بلاده.

وقال إن الكونغرس الأمريكي “يتطلع إلى رفع إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في المرحلة الثانية، وتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن”، وفق البيان.

وبحسب البيان، استعرض وزير المالية السوداني مع المسؤول الأمريكي، الوضع الاقتصادي في البلاد، والصعوبات التي يواجهها نتيجةً لعدم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب مشكلة إعفاء الديون.

وطالب الركابي، الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي، لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتحمل أعباءها الشرائح الضعيفة في المجتمع.

ورفعت الإدارة الأمريكية في 6 من شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2017، عقوبات اقتصادية عن السودان، فرضتها منذُ عام 1997، إثر تقدم في مسار الحوار بين الجانبين، وتحقيق الخرطوم خطوات في سياق “مكافحة الإرهاب”.

وحرمت العقوبات المصارف السودانية من التحويلات الخارجية، ومنعت المصارف الأجنبية من فتح فروع لها في السودان.