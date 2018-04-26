حبس مسؤول مصرفي 3 سنوات في العراق بتهم الفساد

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالحبس ثلاث سنوات ضد مدير مصرف، منح قروضًا وتسهيلات دون ضمانات قانونية.

وأصدرت محكمة جنايات الأنبار، غربي العراق، حُكمًا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مصرف الرشيد فرع الرمادي، لقيامه بصرف قروض خلافًا للسياقات القانونية، وفق المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبد الستار بيرقدار.

وقال بيرقدار إن “المتهم قام بصرف قروض لمنتسبي مديرية شرطة الأنبار بمبلغ 10 مليارات دينار دون تخصيص ائتماني وخلافاً للسياقات القانونية”، لافتًا إلى أن “المحكمة أصدرت حكمها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي”.

ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي في العالم