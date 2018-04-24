إيران تتخذ من قطر ممرًا لتحويل العملات الأجنبية

رجّح مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الإيراني، الثلاثاء، أن تقوم بنوك إيرانية بفتح حسابات في دولة قطر بهدف إجراء تحويلات العملات الأجنبية عبرها.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” عن المسؤول، الذي لم تفصح عن هويته، قوله إنه “على ضوء القيود، وإجراءات الحظر المفروضة على إيران في الإمارات بشأن التعامل بالعملات الأجنبية، قرّرت بنوك محلية فتح حسابات لها في قطر من أجل تحويل العملات الأجنبية عبر الدوحة”، وفق تعبيره.

وزعم المسؤول الإيراني، أن “التعامل بالعملات الأجنبية سيتطور مع قطر بعد مواجهة مشاكل في التحويل مع دبي”، مبينًا أن بنكي “ملي” الحكومي التابع للبنك المركزي، و”بارسيان” التجاري الأهلي افتتحا حسابات في البنك المركزي القطري، وبحسب البرنامج فإن بنك “صادرات” الحكومي الإيراني سيلعب دورًا جديدًا في مجال هذه التحويلات.

وفي معرض رده على استفسار بخصوص إمكانية أن تصبح قطر قطبًا لتحويل العملات بالنسبة لإيران بدلًا عن دبي، أكد أن البنك المركزي يسعى إلى حدوث ذلك، على حدّ زعمه.

ولجأت قطر إلى إيران بعدما قررت الدول الخليجية الثلاث: (السعودية، والإمارات، والبحرين) بالإضافة إلى مصر، في 5 حزيران/يونيو 2017 إلى مقاطعة الدوحة، وقطعت العلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية معها، بسبب دعم الإرهاب والجماعات المتشددة.