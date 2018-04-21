“النقد العربي” ينشئ مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

أعلن مجلس محافظي “صندوق النقد العربي” إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، كمؤسسة مستقلة يملكها الصندوق برأس مال 100 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان، اليوم السبت: إن “القرار جاء استنادًا لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي دعا على ضوء دراسة الجدوى والتصميم إلى إنشاء هذه المؤسسة”.

وبحسب البيان، “تهدف المؤسسة إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إلى جانب العملات الدولية الرئيسة”.

وطبقًا للبيان، “يساعد ذلك على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية، وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، كما تسعى المؤسسة إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية”.

وصندوق النقد العربي الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًا له، أنشئ كمؤسسة مالية من قبل الدول العربية عام 1976؛ بغرض المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية.