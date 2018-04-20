السعودية.. “ساما” تؤكد استمرار تداول الريال الورقي مع المعدني حتى يتم سحبه تدريجيًا

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الجمعة، أنه “لن يتم إيقاف تداول الريال الورقي”، لكنها أشارت إلى “تداوله إلى جانب الريال المعدني حتى يتم سحبه تدريجيًا من التداول، بالتعاون مع المصارف السعودية“، حاسمة بذلك الجدل حول التعاملات بالريال الورقي.

وأوضحت المؤسسة، أنَّ هناك خطة لاستبدال الريال الورقي الذي يستحوذ على 49% من حجم النقد المتداول، لاحقًا بالريال المعدني، لكن لن يتم إيقاف التعامل به.

وتشمل هذه الخطة، نشر الوعي المعرفي بتداول العملة المعدنية، وفوائدها.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، تفاصيل عن إيقاف إصدار عملة الريال الورقي واستبداله بالمعدني، لكن وفق تأكيدات مؤسسة النقد فإنَّ هذه التفاصيل تبدو عارية عن الصحة، وأن التعامل بالريال الورقي والمعدني لا يزال مستمرًا مع باقي الفئات.