صافي ربح الإمارات دبي الوطني يرتفع 27% في الربع الأول

سجل بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفاعًا بلغ 27% في صافي ربح الربع الأول في النتائج التي أعلنت اليوم الأربعاء، بدعم من نمو القروض وتحسن هوامش الربح في الوقت الذي تقلصت فيه مخصصات القروض الرديئة.

وحقق البنك، وهو أكبر مصرف في دبي والأول الذي يعلن نتائجه للربع، صافي ربح بلغ 2.39 مليار درهم (651 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في الـ31 من مارس/ آذار، وفقًا لما جاء في بيان، مقارنة مع 1.87 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.

وتفوق أرباح البنك توقعات المحللين، حيث كان بنك سيكو البحرين يتوقع ربحًا بقيمة 2.08 مليار درهم، بينما توقعت المجموعة المالية هيرمس ربحًا بقيمة 2.14 مليار درهم.

وتلقى البنك دعمًا من ارتفاع نسبته 20% في صافي الدخل من الفائدة وزيادة نسبتها خمسة في المئة في نمو القروض بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح.

وقال البنك، إن هوامش ربحه ارتفعت 17 نقطة أساس خلال الربع حيث عززت زيادة الفائدة أداء المصرف فيما يتعلق بالإقراض.

وتقلصت مخصصات انخفاض القيمة 31% على أساس سنوي إلى 440 مليون درهم.