ماذا طلب رئيس “دويتشه بانك” الجديد في أول تعميم لموظفيه؟

شهدت أسهم “دويتشية بانك” الألماني قفزة بنسبة 3% مع افتتاح أسواق المال الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن إقالة الرئيس التنفيذي السابق للبنك، جون كريان، قبل سنتين من الموعد المقرر له، وتعيين كريستيان زفينج خلفاً له، بشكل نافذ مع نهاية الشهر الجاري.

إقالة كريان، البريطاني الجنسية، جاءت مبررة بتوالي خسائر البنك للسنوات الثلاث الماضية، والتي بلغت 610 ملايين دولار عام 2017، وقبلها 1.7 بليون دولار في عام 2016، مسبوقة بخسارة 8.4 بليون دولار عن عام 2015.، حسب شبكة “بي بي سي” الإنجليزية.

يشار إلى أن العائلة الحاكمة في قطر تمتلك في “دويتشه بانك” حصة مؤثرة، جرى رفع نسبتها العام الماضي.

وكانت إدارة “دويتشه بانك” عقدت اجتماعاً طارئاً، السبت الماضي، أقرت فيه تعيين زفينج مديراً تنفيذياً للبنك الذي أمضى فيه 25 عاماً، آخرها مديراً لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة والتجارية.

عقلية الصياد

وتضمن أول تعميم أرسله زفينج للموظفين، صباح اليوم الاثنين، طلباً موجهاً للعاملين بأن يتأهبوا لأوقات صعبة خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس في التعميم المنشور على موقع البنك الإخباري: “بالنظر للإيرادات، فإنه يتعين علينا استعادة (عقلية الصياد)، والنمو في مجالات العمل كافة، ورفع المعايير مجدداً، فهذا ليس وقت الاسترخاء”.