البنك “التجاري القطري” يوقع اتفاقية قرض مجمع مع بنوك آسيوية

أعلن البنك التجاري القطري (ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث حجم الأصول)، عن توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار مع بنوك آسيوية.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، الأحد، أن القرض يمتد لأجل عامين، مع خيار تجديد لمدة عام واحد إضافي.

وحسب البيان، تهدف اتفاقية القرض إلى دعم الأغراض التمويلية العامة للبنك القطري، وجذب مقرضين لأول مرة للمشاركة فيها، على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق في المنطقة.

وشارك في القرض المجمع بنوك “ميزوهو” الياباني، و”الصين المحدود” (فرع مركز قطر للمال)، و”أي سي أي سي أي” المحدود (شركة الإنماء الصناعي والاستثماري الهندية)، وفقًا للبيان.

وتابع: “شارك أيضًا بنوك شينهان المحدود، والتصدير والاستيراد الصيني، و”كي دي بي آسيا” و”ذا غنما بنك” المحدود في هذا القرض”.

وقد تم تعيين بنك “ميزوهو” لإدارة حسابات القرض، وكمنظم رئيس مفوَّض للقرض، ووكيل له.

يأتي القرض، كمؤشر على مساعي البنوك القطرية لتنويع مصادر تمويلها، في ظل الخلاف الدبلوماسي الحالي مع دول عربية.

وتأسس البنك التجاري عام 1975، ليكون أول بنك في القطاع الخاص في قطر، وتضم شبكة البنك نحو 31 فرعًا داخل قطر.