سلطنة عمان: الريال سيظل مربوطًا بالدولار رغم الضغوط

أعلن محافظ البنك المركزي العماني، طاهر العمري، أنه ليس هناك أي خطة لفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي على الرغم من ضعف الدولار وتذبذب أسعار النفط.

وقال إن “السلطنة تمتلك حاليًا ما يقارب من 19.6 مليار دولار من احتياطي العملة الأجنبية، وهي تكفي لتغطية الواردات لفترة 9 أشهر.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية: “نحن نقف بقوة مع عملية الربط بين الريال والدولار على الرغم من الضغوط… ونحن نعمل على امتلاك الوسائل الضرورية من أجل الدفاع عن سياسة الربط الثابت مع الدولار الأمريكي”.

وكشف المحافظ أن الدين العام للسلطنة ارتفع بشكل حاد في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف أسعار النفط، مشيرًا إلى أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي قفزت من نحو 5% عام 2014 إلى حوالي 41% بنهاية عام 2017 نتيجة الاقتراض لتمويل عجز الميزانية.

وقال: “في عام 2019 قد نلجأ -أيضًا- إلى السحب من أصول الصندوق السيادي للدولة لكن ذلك سيكون الخيار الأخير بالطبع”.

ولفت إلى أن السلطنة ماضية في خططها بتنويع اقتصادها بما فيها فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل مضيفًا: “أن الحكومة العمانية تسعى جاهدة لتحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمار المحلي والأجنبي”.

وأكد أن سلطنة عمان بمقدورها تأمين المال المطلوب لتمويل احتياجاتها الخارجية هذا العام والبالغة نحو 11.5 مليار دولار، بما فيها 10 مليارات دولار على شكل عجز في الحساب الجاري وحوالي 1.5 مليار دولار التزامات تسديد الديون المستحقة.