البنوك المصرية تتجه لخفض أسعار الفائدة خلال شهر أبريل

كشفت مصادر مصرفية مصرية أن مجموعة من البنوك ستعقد اجتماعات، بدايةً من غدٍ الأحد؛ لبحث خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن اجتماعات البنوك يتوقع صدور قرارات عنها بالاتساق مع تجربة البنك المركزي المصري التي قام بها الأسبوع الماضي بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 16.75% و17.75%.

وبيّنت أن البنوك اتجهت لتلك الخطوة بعد تشجيع البنك المركزي لها، ومع صدور الإحصاءات المالية الأخيرة في البلاد بانخفاض معدلات التضخم بصورة كبيرة، مشيرةً إلى أن هناك قرارات حاسمة ستصدر من البنوك في هذا الاتجاه ليبدأ بتطبيقها رسميًا بداية من شهر أبريل/نيسان.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3 % في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 17 % في الشهر السابق له.

وقال المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، فخري الفقي: إن اتجاه البنوك لخفض أسعار الفائدة سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في البلاد، وكذلك خفض معدلات البطالة مع زيادة تدفق حجم رأسمال العامل خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الفقي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن تلك الخطوة ستصاحبها قفزة اقتصادية مهمة للبلاد، متوقعًا أن يتجه البنك المركزي هو الآخر إلى خطوات أكبر نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة وتحديدًا خلال الشهر المقبل.

وتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة على مدار عام 2018 لنسبة تصل إلى نحو 6%، مشيرًا إلى أن المؤثر الأول على عملية تحديد أسعار الفائدة هو معدلات التضخم بالاقتصاد المحلي.

ورأى الخبير الاقتصادي محمد رؤوف أن خفض أسعار الفائدة جاء بتوجيهات حكومية، دفعت المؤسسات المالية إلى خفض تكلفة التمويل للاستثمار المحلي.

وأضاف رؤوف في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن هناك عامليْن يؤثران على أسعار الفائدة المالية، هما الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية، إضافة إلى معدلات التضخم.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 100 نقطة، لينخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.

وخلال الشهر الحالي، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليسجل 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2018، بارتفاع قدره نحو 4.3 مليار دولار.