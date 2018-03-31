البشير: سنؤسس بنكًا لإعمار دارفور بمليار دولار

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، أن حكومته ستؤسس بنكًا لإعمار وتنمية إقليم دارفور، “يتكون من 5 ولايات”، برأسمال يبلغ مليار دولار، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد الرئيس السوداني، مساء الجمعة، أن إقليم دارفور أصبح آمنًا، وأن تحقيق السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بات قريبًا.

جاء ذلك في خطاب له أمام أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب “المؤتمر الوطني الحاكم”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وشدد البشير أن دارفور “شرق” أصبحت آمنة ومستقرة، ما جعل الخبراء يفكرون في تخفيض قوات حفظ السلام الأممية “يوناميد”.

وشهد الإقليم حربًا من عام 2003، بين الحكومة و3 حركات متمردة، هدأت وتيرتها بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة.

والأربعاء الماضي، قرر الرئيس السوداني، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق الصراع الثلاثة، حتى تاريخ الـ30 من حزيران/ يونيو 2018.