المركزي الماليزي يحبط هجومًا إلكترونيًا استهدف سرقة أموال

قال البنك المركزي الماليزي اليوم الخميس، إنه وقع ضحية لهجوم إلكتروني حاول خلاله متسللون سرقة أموال باستخدام رسائل مزيفة لتحويل أموال عبر شبكة “سويفت”، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية حول العالم.

وقال نيجارا ماليزيا (البنك المركزي) إنه لم يفقد أي أموال في الهجوم الذي رصده يوم الثلاثاء الفائت، وتضمن طلبات مزيفة لتحويل أموال عبر شبكة المعاملات المالية بين البنوك حول العالم (سويفت).

وذلك هو ثاني هجوم إلكتروني معروف على بنك مركزي منذ سرقة 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنغلاديش في 2016.

ولم يذكر المركزي الماليزي من كانوا وراء الهجوم، أو كيف تمكنوا من الدخول إلى خوادمه المتصلة بشبكة سويفت.

وقال البنك المركزي، الذي يشرف على 45 بنكًا تجاريًا في ماليزيا، إن الهجوم لم يتسبب في أي عرقلة لأنظمة الدفع والتسوية الأخرى التي يشغلها البنك المركزي.