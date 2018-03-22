البحرين تبدأ لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار سندات‎

فوضت البحرين بنوك “بي.ان.بي باريبا” و”سيتي” و”بنك الخليج الدولي” وبنك “البحرين الوطني” و”ستاندرد تشارترد” لترتيب سلسلة لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل إصدار محتمل لسندات دولارية متعدد الشرائح، وفقا لما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة.

وتستهدف المملكة، الحاصلة على تصنيف B+ من “ستاندرد آند بورز” وBB- من “فيتش”، إصدار صكوك لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما أو سندات تقليدية لأجل 30 عامًا.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلون للحكومة مع المستثمرين في آسيا وبريطانيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة اعتبارًا من 23 مارس/ آذار، وستعقب اللقاءات صفقة بناء على ظروف السوق.