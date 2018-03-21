المركزي اليمني يوضح حقيقة احتجاز “التحالف العربي” لرواتب موظفين في ميناء عدن

نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الادعاءات التي تم تداولها عبر وسائل إعلامية محلية، تفيد باحتجاز قوات التحالف المتواجدة في ميناء عدن لرواتب موظفين.

وطالب البنك المركزي في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، المؤسسات الإعلامية “النأي عن اقحام البنك، في الصراعات السياسية، ومحاولة تجييره لمصلحة أي جهة كانت، كونه مؤسسة سيادية ذات طبيعة خاصة”.

وجاء في البيان: “لُوحظ في الفترة الأخيرة تناقل بعض وسائل الإعلام في الصحف الورقية، والمواقع الإلكترونية، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تداول بعض الأخبار عن البنك المركزي اليمني في عدن، مجهولة المصدر، وغير صحيحة في محتواها، وبعضها وصل الى مستوى الفبركة والتلفيق”.

وتابع:”وآخر تلك الأخبار ما تم تداوله حول (شحنة النقد الأخيرة الموجودة في ميناء عدن)”، مشددًا على أن تلك الأخبار ” لم تصدرعن البنك، أو أي مسؤول فيه، وأن الوثائق المتداولة قديمة، والشخص الموقّع عليها انتهت فترة تكليفه بتاريخ 18 فبراير الفائت”.

ولفت البيان:”وعليه نهيب بكل وسائل الإعلام ألا تنجر وراء مثل هذه المصادر.. وتتحمل مسؤولية أي تبعات بسببها”.

وطالب البيان:”يكرّر البنك المركزي وقيادته الرجاء من الجميع، ومن الإعلام والإعلاميين بشكل خاص، عدم إقحام البنك كمؤسسة سيادية ذات طبيعة خاصة، ولها تأثير سلبي وإيجابي في الحركة الاقتصادية، وحياة الناس اليومية، وكذلك ممتلكاتهم، ومدّخراتهم”.

وأوضح البنك المركزي:”لذلك فإن المصدر الرسمي الذي تصدر منه البيانات والأخبار حاليًا هو (المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني – عدن)، وصفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.

وتابع:”كما نعمل حاليًا على إنشاء موقع إلكتروني رسمي سيكون همزة الوصل لكل وسائل الإعلام”.

يذكر أن توضيح البنك المركزي، جاء على خلفية تداول عدد من وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تصريحات نسبوها لمصدر مسؤول في البنك -لم تسمه-، يتهم فيها قوات التحالف بحجز رواتب الموظفين في ميناء عدن الدولي، وعدم السماح بمرورها لتصل إلى خزينة البنك.