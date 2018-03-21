البحرين والكويت ترفعان أسعار الفائدة 

قرّر بنكا البحرين والكويت المركزيان، رفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس الهامش.

وقرَّر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساس على الودائع لمدة أسبوع من 1.75 بالمئة إلى 2.00 بالمئة، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

ورُفع أيضًا سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من 2.40 بالمئة إلى 2.65 بالمئة. وزاد أيضًا سعر الفائدة على إقراض البنوك التجارية من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.

وفي الكويت رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم من 2.75 بالمئة إلى 3.0 بالمئة.

وكان مصرف الإمارات المركزي، أعلن في خطوة استباقية، رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.

وقال المركزي الإماراتي في بيان، الأربعاء، إن ذلك يأتي تماشيًا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب خلال اجتماعه مساء اليوم، برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، قرَّرت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة في البلاد بـ 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة)، على أن ينفذ القرار “فورًا”.

وتعد هذه أول مرة يرفع فيها البنكان المركزيان في السعودية، والإمارات، أسعار الفائدة، بمعزل عن البنك الفيدرالي الأمريكي.