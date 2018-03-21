المركزي الإماراتي يستبق اجتماع الفيدرالي الأمريكي ويرفع أسعار الفائدة

أعلن مصرف الإمارات المركزي، في خطوة استباقية، رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتبارًا من يوم غد الخميس.

وقال المركزي الإماراتي في بيان، الأربعاء، إن ذلك يأتي تماشيًا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في اجتماعه مساء اليوم، برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة في البلاد بـ 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة)، على أن ينفذ القرار “فورًا”.

وتعد هذه أول مرة يرفع فيها البنكان المركزيان في السعودية والإمارات، أسعار الفائدة، بمعزل عن البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتترقب أسواق المال العالمية، في وقت لاحق مساء اليوم، لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وذكر بيان المركزي الإماراتي، أنه تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 بالمائة.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية، التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.