مصر ترد وديعة قطرية بمليار دولار

القاهرة- قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري الإثنين إن مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر وسترد 500 مليون دولار أخرى في بداية الشهر القادم بعد رفض قطر تمديد أجل الوديعة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر إسمه "ردت مصر 500 مليون دولار لقطر في الأول من نوفمبر وسترد 500 مليون دولار أخرى في بداية ديسمبر."

كانت قطر أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في نهاية 2012 وحل موعد الاستحقاق ورفضت الدولة الخليجية تمديد أجل الوديعة لمصر.

وتدهورت علاقات مصر مع قطر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز / يوليو عقب احتجاجات شعبية واسعة ضده.

وينظر إلى قطر باعتبارها داعماً قوياً لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعطت مصر 7.5 مليار دولار خلال العام الذي قضاه في السلطة في صورة قروض ومنح.

وقدمت الدوحة لمصر ثلاثة مليارات دولار في أيار / مايو منها مليار دولار جرى تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

وردت مصر في أيلول / سبتمبر ملياري دولار بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

وعقب عزل مرسي تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم منح وقروض بدون فوائد لمصر قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار.