السعودية تسمح لبنك أبو ظبي الأول بافتتاح 3 فروع فيها

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على الترخيص لبنك أبوظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم، تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ويُعد حصول البنوك الأجنبية على ترخيص للعمل في السعودية، أمرًا صعبًا، ولا يسمح لها عادة سوى بافتتاح فرع واحد في البلاد.

إلا أن المملكة خففت كثيرًا من تلك القيود، في ظل تراجع أسعار النفط عن منتصف 2014؛ رغبة في جذب استثمارات أجنبية لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

ويبلغ عدد قطاع البنوك في السعودية 12 بنكًا وطنيًا، و14 فرعًا لبنوك أجنبية.

والشهر الماضي، أعلن بنك أبوظبي الأول، حصوله على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتأسيس شركة خدمات مصرفية في المملكة، تكون تابعة ومملوكة له بالكامل تحت اسم “أبوظبي الأول للاستثمار السعودية”.

وبنك أبوظبي الأول، هو نتائج دمج مصرفي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، ويعد أكبر بنك في دولة الإمارات، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم.