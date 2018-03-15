المركزي المصري: انخفاض التضخم للشهر السابع على التوالي

أعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى 14.4% في فبراير/شباط 2018، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الخميس، فإن هذا التراجع يأتي في ظل اتباع البنك لسياسة نقدية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة؛ بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال البيان: “بدأ البنك المركزي في التحول التدريجي إلى نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وفي إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم البنك المركزي كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية، وبناء على تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية”.