“الإمارات دبي الوطني” يعتزم طرح أسهم لزيادة رأس المال قبل استحواذ محتمل‎

يخطط بنك الإمارات دبي الوطني لزيادة رأسماله بما يصل إلى 7.35 مليار درهم (2 مليار دولار أمريكي) من خلال إصدار أسهم جديدة مع تحضير أكبر بنك في دبي للتقدم بعرض لشراء دينيز بنك التركي.

وفي يناير/ كانون الثاني قال البنك إنه بدأ مباحثات إستراتيجية مبدئية مع سبير‭ ‬بنك الروسي بخصوص شراء محتمل لحصته في دينيز بنك التركي.

وقال شيراديب جوش محلل البنوك لدى سيكو البحرين إنه يتوقع أن تضمن زيادة رأس المال، التي أعلنت اليوم الأحد، ألا تنزل نسبة الشق الأول من الأسهم العادية (رأس المال الأساسي) للبنك عن 11 في المئة وهي النسبة التي تحددها الجهات التنظيمية وذلك مع الاستحواذ.

وساهم الإعلان عن خطط زيادة رأس المال في صعود السهم 12.5 % في التعاملات المبكرة اليوم الأحد.

وللبنك حاليًا 5.56 مليار سهم وفقًا لبيانات تومسون رويترز. وقال البنك إنه يعتزم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة اسمية درهم واحد للسهم “مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصمًا لا يقل عن 10% عن السعر السائد في السوق في الوقت المحدد”.

والإمارات دبي الوطني أحدث بنك خليجي يسعي لزيادة رأسماله في الأسابيع الأخيرة. وأعلن البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في السعودية وبنك دبي الإسلامي عن تحركين مماثلين.

وستجري مناقشة زيادة رأس مال بنك الإمارات دبي الوطني في اجتماع للمساهمين في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال البنك إنه سيطلب أيضًا موافقة المساهمين على برنامج لسندات متوسطة الأجل بمبلغ 12.5 مليار دولار وبرنامج للسندات المنظمة بقيمة مليار دولار أمريكي وبرنامج لإصدار سندات دين بمبلغ 1.5 مليار دولار أسترالي.