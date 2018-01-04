عجز ميزان المدفوعات بقطر يرتفع إلى 8.7 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع عجز ميزان المدفوعات للاقتصاد القطري خلال الربع الثالث من 2017، وذلك على أساس سنوي إلى 8.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ عجز ميزان المدفوعات 31.5 مليار ريال (8.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث (ينتهي سبتمبر/ أيلول 2017)، مقابل 317 مليون ريال (87 مليون دولار) في الربع المماثل من 2016.

وعلى أساس ربعي، انخفض عجز ميزان المدفوعات بنسبة 11.4 %، مقارنة بعجز 35.6 مليار ريال (9.8 مليارات دولار) في الربع الثاني من 2017.

وأفادت بيانات المركزي القطري، أن الميزان التجاري السلعي (يتضمن الصادرات والواردات) سجل فائضًا 35.9 مليار ريال (9.9 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بفائض 24.1 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في الربع المماثل من 2016.

فيما سجلت الخدمات عجزًا بقيمة 12.2 مليار ريال (3.35 مليار دولار).

ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت قيمة الصادرات 17 % بالربع الثالث إلى 60.33 مليار ريال (16.6 مليار دولار)، من 51.49 مليار ريال (14.1 مليار دولار) بالربع المناظر من 2016.

أما الواردات القطرية خلال الربع الثالث، أوضحت البيانات أنها انخفضت بنسبة 10.8 % على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال (6.7 مليار دولار).

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.

وسجل ميزان الحساب الجاري فائضًا 7.99 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بعجز 7 مليارات ريال ( 1.9 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق له، بحسب بيانات المركزي.