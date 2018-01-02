رغم رفع العقوبات الأمريكية… بنوك عالمية تتحفظ في التعامل مع السودان

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي ،اليوم الثلاثاء، أن البنوك العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية، رغم مضي ثلاثة أشهر على رفع العقوبات الأمريكية.

لقد رفعت واشنطن، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم على امتداد عشرين عامًا، وكانت تحظر على البنوك السودانية تلقي التحويلات المالية من الخارج.

وقال الركابي للصحافيين “لم نستفد من رفع الحصار، البنوك العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية”.

وفي عام 1997 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان،بتهمة مساعدة مجموعات إسلامية متطرفة، بما فيها تنظيم القاعدة، الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

ولاحقًا أضيفت إلى أسباب العقوبات الأوضاع في منطقة دارفور غرب السودان، التي يدور فيها نزاع منذ عام 2003.

وتضع الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 وحتى الآن.

وأجاز البرلمان السوداني، الأحد الماضي، أول موازنة للدولة بعد رفع العقوبات، تستهدف خفض معدل التضخم إلى 19,5%.

وأشار الركابي إلى أن آثار رفع الحصار لم تظهر على اقتصاد السودان، الذي يعاني من ارتفاع التضخم، الذي بلغ 34% نهاية عام 2017 وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه).

ووصف الركابي قيمة العملة بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد بقوله: “إن سعر صرف العملة هي المشكلة الحقيقية التي تواجه السودان”.

وقال الوزير “لم ندمج في الاقتصاد العالمي بعد، والشركات الأجنبية المستثمرة لديها مشكلات في تحويل أرباحها بالنقد الأجنبي”.