المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة عند 5 %‎

قرّر البنك المركزي التونسي، الخميس، الإبقاء على نسبة الفائدة للبنك المركزي دون تغيير في حدود 5 %.

جاء ذلك في بيان أصدره البنك عقب اجتماع مجلس إدارته؛ للنظر في آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في البلاد.

يشار إلى أن نسبة الفائدة المديرية لم تتغير منذ مايو/أيار الماضي.

وأوضح البنك أن “الضغوط التضخمية التي توالت خلال الأشهر الماضية، تستدعي متابعة دقيقة لتفادي تأثير العوامل التي ترجح تسارع تطور الأسعار خلال الفترة القادمة، واتخاذ الإجراءات النقدية الملائمة”.

وأوضح بهذا الخصوص أن “زيادة الأسعار بلغت نسبة 3.6 % الشهر الماضي، ونسبة 5.2 % بالمعدل الشهري خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الحالية مقابل 3.7 % قبل سنة”.

كما شدّد البنك على “ضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية”.

وأكد حرصه على تجنبه “مخاطر التضخم، وتوجيه الموارد المالية؛ لتحسين سيولة الجهاز المصرفي وتعزيز قدراته على تمويل الاقتصاد ودعم أسس النمو”.

وسجل الاقتصاد التونسي نموًا نسبته 2.1 % في الربع الثالث من العام الحالي.

وانكمش الاقتصاد التونسي إلى أقل من 1 % خلال الأعوام التي تلت الثورة عام 2011، وارتفعت نسب البطالة وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية.