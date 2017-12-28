مصر فوضت 5 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار‎

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن مصر فوّضت 5 بنوك عالمية وإقليمية لإدارة طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وذكر وزير المالية أن مصر اختارت: “اتش.اس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”سيتي بنك” و”مورجان ستانلي” و”أبوظبي الأول” لإدارة الطرح.

وكانت مصر باعت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على 3 شرائح، وفي شهر نيسان/أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار أخرى في شهر أيار/ مايو من العام 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 % على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 شهر حزيران/ يونيو الماضي.