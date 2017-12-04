مصرف البحرين المركزي يمنح ترخيصًا لبنك المشرق الإماراتي

أعلن مصرف “البحرين المركزي” الإثنين، عن منح ترخيص لبنك “المشرق الإماراتي”، الذي يتخذ من دبي مقرًا له، لمزاولة الأعمال المصرفية في قطاع الجملة بمملكة البحرين.

وتوقع المصرف، في بيان صدر عنه الإثنين، أن يساهم الفرع الجديد في تعزيز علاقات البنك مع زبائنه في منطقة الخليج، بالتركيز على المؤسسات المالية الحالية والمستقبلية، والعملاء من الشركات والأفراد ذوي الثروات، من خلال العمل كمركز يغطي جميع دول المنطقة.

وحصل بنك “المشرق” في السابق على ترخيص من المصرف المركزي في الـ3 من كانون الأول/ديسمبر 1980، كوحدة مصرفية خارجية (فرع قطاع جملة)، وتم تحويل ترخيصه لاحقاً في الـ17 من أيلول/سبتمبر 2005، إلى بنك تجاري كامل (فرع قطاع تجزئة) في البحرين.

وتأسس بنك المشرق الذي يعتبر ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول، عام 1967 في إمارة دبي باسم بنك “عمان”.

وفي 1993 تم تغيير اسم البنك ليصبح “بنك المشرق”، وهو شركة مساهمة عامة مرخص من قبل البنك المركزي الإماراتي، وأسهمه مدرجة في سوق دبي المالي منذ تأسيس البورصة المحلية.

ولدى البنك 50 فرعًا عاملًا موزعة على مختلف الإمارات في كل من أبو ظبي وعجمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، وأم القيوين، إضافة إلى 11 فرعًا خارج الإمارات بما فيها فرعه في البحرين.