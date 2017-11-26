مصرف عراقي حكومي يحصل على موافقة شفهية لافتتاح فرع في السعودية

قال فيصل الهيمص، رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف العراقي للتجارة إن مصرفه حصل على موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، لافتتاح فرع في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الهيمص، في تصريحات على هامش افتتاح فرع للمصرف العراقي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد: “تقدمنا بطلب للحصول على رخصة فرع في السعودية وحصلنا على موافقة شفهية بالفعل من ساما”.

ويسعى المصرف العراقي للتجارة إلى دخول سوقي الإمارات والسعودية منذ عدة سنوات، لكنه كان يتحين الفرصة المناسبة.

والمصرف العراقي للتجارة مملوك لدولة العراق، وتنصب أنشطته الرئيسة على تمويل التجارة، لكنه يسعى إلى دخول مجالات تمويل المشروعات والتمويل الصناعي والزراعي.

وتحسنت العلاقات العراقية السعودية خلال العام الجاري بعد سنوات من الفتور، إلا أن الشهور الماضية شهدت فتح أحد أهم المعابر البرية بين البلدين “عرعر”، واستئناف حركة الطيران للمرة الأولى منذ ربع قرن.