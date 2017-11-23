مؤسسة النقد السعودي تفرض غرامات مالية على البنك السعودي-الفرنسي

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”، اليوم الخميس إنها فرضت غرامات مالية على البنك السعودي-الفرنسي بسبب مخالفات في تطبيق “برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية”.

ولم تحدّد المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قيمة الغرامات التي تم فرضها على البنك.

وذكر البيان أنه “ثبت للمؤسسة وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة، والسياسات الرقابية وتطبيقاتها”.

وأضاف:”تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه بمخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة”.