المركزي الإماراتي: الاستفسار عن حسابات موقوفي السعودية بهدف جمع معلومات

قال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، إن طلب البنك من البنوك المحلية وشركات التمويل معلومات وتفاصيل عن حسابات الموقوفين في السعودية كان بهدف جمع معلومات.

وأضاف المنصوري، في تصريحات للصحفيين، على هامش مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة الإماراتية (أبوظبي): “كان هدفنا هو جمع معلومات ومزيد من التفاصيل ليس أكثر”.

ولم يدل محافظ المركزي الإماراتي بمزيد من التفاصيل، حول ما إذا كانت تلك الخطوة قد يتبعها تجميد لحسابات الموقوفين في دولة الإمارات.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل أسبوعين، حزمة أوامر ملكية، قضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وفي أول إجراء للجنة، ذكرت قناة “العربية ” السعودية، نقلًا عن مصادر لم تحددها، أنه تم توقيف أكثر من 200 فرد بينهم نحو 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات من المسؤولين السابقين، فضلًا عن عدد من رجال الأعمال.