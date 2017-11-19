“المركزي” العماني يطلق نظام المقاصة الإلكترونية المطور لتوفير آلية آمنة للمدفوعات

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الأحد، بدء العمل بنظام المقاصة الإلكترونية المطور، في إطار سعيه إلى تعزيز البنية الأساسية لنظم المدفوعات في السلطنة، وتوفير آلية آمنة للمدفوعات الإلكترونية.

ونظام المقاصة الإلكترونية هو نظام تبادل المعلومات، من بيانات وصور ورموز الشيكات، بوسائل إلكترونية من خلال مركز المقاصة الإلكترونية في البنك المركزي، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد.

وقال البنك إنه “يهدف من ذلك إلى توفير آلية سليمة وآمنة للمدفوعات الإلكترونية، اعتمادًا على تقنية الويب المدعومة بمعايير أمنية محكمة”.

ويشمل النطاق الذي يغطيه هذا النظام عمليات التحويل المباشر والخصم المباشر، بالإضافة إلى نظام إدارة التفويض المختص بالخصم المباشر، ونظام حماية الأجور بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وجاء إطلاق نظام المقاصة المطور بمناسبة احتفال السلطنة بالعيد الوطني الـ 47.