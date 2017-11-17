في بنوك الكويت.. حسابات بملايين الدنانير تبحث عن أصحابها

كشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن وجود آلاف الحسابات الخاملة (النائمة) في بنوك الكويت تتضمّن الملايين من الدنانير وأصحابها مجهولون.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مصرفية مطلعة على القضية أنّ هذه الملايين من الدنانير عبارة عن أموال “نائمة” لم تتلق البنوك أي اتصال من أصحابها منذ سنوات طويلة (أحدها منذ أكثر من ربع قرن)، أو من أي أحد تجمعه صلة قرابة بأصحاب الحسابات الخاصة بهذه المبالغ الضخمة.

وعزت الصحيفة والمصادر هذه الحالة الغريبة إلى ثلاثة أسباب: أولها، تدمير الغزو العراقي جزءاً كبيراً من قاعدة البيانات المصرفية المحلية. وثانيها، أنّ بعض الحسابات لا تتضمّن رقم هاتف أو رقما مدنيا، ما صعّب على البنوك التي تحتفظ بأموالهم تجديد أي بيانات يمكن من خلالها الوصول إليهم. وثالثها، أن بعض الحسابات فتح بهدف التعامل في البورصة وأهملها أصحابها لأسباب عدة.