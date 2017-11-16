تراجع الأصول الأجنبية للمركزي العُماني 13.2% في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تراجع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني في سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 13.2% على أساس سنوي.

وذكرت بيانات المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية نزلت إلى 6.6 مليار ريال (17.1 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول 2017، من 7.6 مليار ريال (19.7 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2016.

وتتوزع الأصول الأجنبية بين إيداعات عملة أجنبية، والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية، والذهب.

جاء التراجع بشكل رئيس نتيجة هبوط الاستثمارات في أوراق مالية دولية 14.3%، على أساس سنوي، إلى 4.8 مليار ريال (12.4 مليار دولار) من 5.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار).

فيما انخفضت الإيداعات في بنوك أجنبية 5.5%، إلى 1.7 مليار ريال (4.4 مليار دولار) من 1.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الأجنبية للمركزي العُماني بنسبة 2.2% قياساً إلى 6.73 مليار ريال (17.5 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفقاً لحسابات “الأناضول”.

وسلطنة عُمان منتج صغير للنفط إلا أن عوائدها من بيع الخام، وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعاره عالمياً.