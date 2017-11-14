المركزي العراقي يخفف القيود على البنوك الخاصة في كردستان

قالت مصادر في البنك المركزي العراقي لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن البنك خفف القيود على البنوك الخاصة في إقليم كردستان، وأبلغها بأنها يمكنها الإبقاء على فروعها هناك مفتوحة، وذلك بعد أسبوع فقط من إصداره أوامر بإغلاقها.

ويشير الرجوع عن هذه القيود إلى خطوة نحو تخفيف التصعيد في صراع بين بغداد والمنطقة الكردية، تفجر بعد أن أجرى الأكراد استفتاءً على الاستقلال في سبتمبر/ أيلول.

وقالت مصادر مصرفية، عندما صدر أمر إغلاق الفروع المصرفية الأسبوع الماضي، إن الإجراء يهدف إلى التحكم في تدفق العملة الصعبة إلى إقليم كردستان.

وقالت مصادر بالبنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيراقب عن كثب التعاملات في العملة الأجنبية.

وردت حكومة بغداد على استفتاء الاستقلال الكردي باستيلائها سريعًا على مدينة كركوك، التي كانت تحت السيطرة الكردية، وعلى مناطق أخرى متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية، وحظرت أيضًا الرحلات الجوية المباشرة إلى كردستان وطالبت بالسيطرة على المعابر الحدودية.

وبسبب النزاع، تنحى مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان، عن منصبه الذي شغله لفترة طويلة، وتحاول الحكومة التي يرأسها ابن أخيه رئيس الوزراء، نيجيرفان برزاني، التفاوض على نهاية للمواجهة.

وقالت السلطات في كردستان العراق، في وقت سابق اليوم، إنها ستقبل قرار محكمة اتحادية يحظر على الإقليم الانفصال، وهو ما يشير إلى مرحلة جديدة في مساعي استئناف المفاوضات المتعثرة حول مصير الإقليم.