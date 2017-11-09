رويترز: الإمارات تطلب من البنوك معلومات عن حسابات 19 سعوديًا

قالت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًا.

ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد، وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.

وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب، مضيفة أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.