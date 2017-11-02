ترامب يختار “جيروم باول” على رأس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

أبلغ الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، الأربعاء، “جيروم باول” حاكم الاحتياطي الفدرالي بأنه اختاره ؛ليخلف جانيت يلين على رأس المصرف المركزي الأمريكي، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ونقلت الصحيفة المالية الأمريكية ،عن مصدرين مقربين من الملف، أن ترامب تحادث مع باول ،الثلاثاء، لإبلاغه بالقرار.

وفي حال تثبيته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن باول سيخلف جانيت يلين ،التي عُينت في العام 2014، وتنتهي ولايتها التي تبلغ أربع سنوات في مطلع شباط/فبراير المقبل.

وكانت يلين مرشحة لولاية ثانية، كما أن ترامب أشاد بعملها “الممتاز” ،في وقت سابق الأربعاء، إلا أنه كان أعلن بوضوح ،أنه يريد ترك بصماته على سياسة البلاد ،في كل قرارات التعيينات.

ويشكل اختيار “باول” المرة الأولى ،منذ إدارة الرئيس جيمي كارتر في سبعينيات القرن الماضي، التي لا يمدد فيها الرئيس لرئيس الاحتياطي كان عينه سلفه.

وبعد أشهر من النقاشات، يقول محللون إن باول خيار وسطي للرئيس ،الذي يريد التمايز عن عهد سلفه باراك أوباما، في الوقت ،الذي تفضل فيه الأسواق الاستمرارية ،وكانت تميل إلى يلين التي تميز عهدها بتدني التضخم ،ونمو اقتصادي ثابت.

ويقول المحللون، إن باول الذي درس المحاماة ،وصوت لصالح الغالبية منذ تعيينه من قبل أوباما في منصبه في العام 2012، ينتهج خطًا وسطيًا ،ومن المستبعد أن يلجأ الى رفع معدلات الفائدة، لكنه ربما يكون أكثر استجابة للإدارة الحالية ،التي تريد تحرير الأسواق.