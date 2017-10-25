بنك “سيتي غروب” يخطط لعمليات توظيف مع دخوله إلى السعودية

قالت مسؤولة تنفيذية بارزة إن سيتي غروب يرغب في توظيف ما يصل إلى 20 مصرفيا في السعودية، حيث يخطط لبدء العمليات رسميا في الربع الأول من العام القادم بعد أن حصل على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار في المملكة.

وقالت كارمن حداد الرئيس التنفيذي لسيتي غروب العربية السعودية لوكالة رويترز للأنباء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة سيوفر فرصا في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية عبر عمليات الخصخصة ومن خلال تشجيع السكان على ادخار المزيد من الأموال.

وحصل البنك على ترخيص في أبريل نيسان لممارسة أنشطة أسواق رأس المال، في خطوة تتيح لسيتي غروب العودة إلى المملكة لتقديم الخدمات المصرفية بعد غياب 13 عاما تقريبا.

ولدى ما يزيد على عشرة بنوك أجنبية تراخيص لتشغيل فروع في السعودية، وترغب بنوك دولية كثيرة في دخول السوق السعودية في الوقت الذي تظهر فيه فرص من الإصلاحات التي تنفذها المملكة لوقف اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط.

وتشمل الفرص مجموعة من عمليات الخصخصة كخطة الحكومة لإدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من أرامكو السعودية في طرح عام أولي للأسهم، وتتضمن أيضا خطوات مثل زيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل وتشجيع المزيد من المستهلكين على التوفير.

وخرج سيتي من السعودية في 2004، حين باع حصة تبلغ 20 في المئة في مجموعة سامبا المالية. وفي 2015 حصل على تصريح من الجهات التنظيمية في المملكة للاستثمار مباشرة في سوق الأسهم في البلاد.