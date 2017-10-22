السودان يقترض 200 مليون دولار لتمويل استيراد سلع أساسية‎

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، توقيع عقود مع ثلاثة بنوك إماراتية للحصول على قرض مجمع بقيمة 200 مليون دولار، بغرض تمويل استيراد سلع أساسية واستراتيجية.

وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، في بيان “إن نسبة الفائدة على القرض تبلغ 4.5%، وسيخصص لتمويل استيراد المنتجات البترولية، إضافة للقمح والأدوية”.

ولم يفصح البيان عن أسماء البنوك الإماراتية التي قدمت القرض للخرطوم.

وأشار المسؤول المصرفي السوداني إلى أن بلاده حصلت على فترة سماح لمدة تزيد عن عام واحد حتى تسديد أول قسط من القرض.

ويعاني السودان، من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان 75% من موارده النفطية، بما يعادل 80% من موارد النقد الأجنبي.