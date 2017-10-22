بنك قطري يتفاوض لبيع حصته في البنك العربي بالإمارات‎

أعلن البنك التجاري القطري (ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث حجم الأصول)، دخوله في مفاوضات بيع حصته البالغة 40%، في البنك العربي المتحد المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف البنك القطري في بيان، الأحد، أن مجموعة تبارك للاستثمار الإماراتية أبدت اهتمامها بشراء حصتها في البنك العربي المتحد الذي يتخذ من الشارقة مقرا له.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي وافق البنك التجاري على منح مشترٍ حصته في العربي المتحد 90 يوماً للتفاوض مع الأطراف، على الأحكام والشروط النهائية الخاصة بعملية الاستحواذ.

ولم يفصح البنك عن مدى تقدم مفاوضات البيع في البيان، الذي نُشر على موقع البورصة القطرية.

والعربي المتحد هو بنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تأسس العام 1975 كمشروع مشترك بين عدد من المستثمرين الإماراتيين ومجموعة “سوسيتيه جنرال” والمجموعة المالية الدولية الفرنسية، ويضم البنك نحو 14 فرعًا موزعًا في كل أنحاء دولة الإمارات.

تتزامن خطوة البيع، مع قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن البيان لم يشر لوجود رابط بين البيع والأزمة.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت، في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر لـ”دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.