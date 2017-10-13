اليورو يحقق أكبر زيادة أسبوعية في شهر والأنظار تتجه للبنك الأوروبي

ارتفع اليورو اليوم الجمعة متجهًا صوب أكبر زيادة أسبوعية له في شهر، مع تحول تركيز المستثمرين عن المخاوف السياسية لمنطقة اليورو إلى التوقعات الاقتصادية المشرقة.

وتدعمت الشهية للعملة الموحدة -أيضا- ببيانات قوية للتجارة الصينية في سبتمبر/ أيلول، وانخفاض الدولار إثر تصريحات شابها الحذر من صناع السياسات الأمريكيين.

وقال كيت جوكس محلل أسواق الصرف لدى سوسيتيه جنرال في لندن “إذا تواصل التعافي الاقتصادي الأوروبي، ومضي البنك المركزي الأوروبي قدمًا في تطبيع السياسة فسنرى اليورو فوق 1.30 (دولار) خلال 18 شهرًا أو نحو ذلك.”

وارتفعت العملة الموحدة 0.1 في المئة إلى 1.1839 دولار اليوم، وزادت قيمة العملة واحدًا في المئة منذ بداية الأسبوع؛ ما يضعها صوب أكبر زيادة لها منذ التاسع من سبتمبر/ أيلول.

في المقابل يتجه مؤشر الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي له في أكثر من شهر، مع استمرار عوائد أدوات الخزانة الأمريكية قرب مستوياتها المتدنية المسجلة في الفترة الأخيرة، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.1 في المئة إلى 92.970 وهو يتجه لفقد 0.9 في المئة للأسبوع.